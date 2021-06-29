İstanbul Valiliği'nden Sedat Peker'in iddialarına yönelik açıklama

İstanbul Valiliği'nden Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğine ilişkin iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na 'araç tahsisi ve koruma' iddialarına yönelik açıklama yaptı. 

Açıklamada bir süre koruma verildiği belirtilirken, 31.01.2019 tarihinde kaldırıldığı belirtiliyor. 

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