İstanbul Valiliği Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na 'araç tahsisi ve koruma' iddialarına yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada bir süre koruma verildiği belirtilirken, 31.01.2019 tarihinde kaldırıldığı belirtiliyor.
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - İstanbul
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden Sedat Peker'in iddialarına yönelik açıklama
İstanbul Valiliği'nden Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğine ilişkin iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği Sedat Peker'in Cihan Ekşioğlu'na 'araç tahsisi ve koruma' iddialarına yönelik açıklama yaptı.
Açıklamada bir süre koruma verildiği belirtilirken, 31.01.2019 tarihinde kaldırıldığı belirtiliyor.