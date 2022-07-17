İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

#Meteoroloji'ye göre;

Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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