İstanbul Valiliği: Kadıköy'de 87 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye bir polisin tokat atmasını Kadıköy’de protesto etmek isteyen partililerden 87’sinin gözaltına alındığını açıkladı. Valilik, gözaltına alınanlar arasında HDP İl Eş Başkanlarının da bulunduğunu bildirdi.

HDP’liler, partinin İstanbul İl Eş Başkanı ve eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye bir polisin tokat atmasını bugün Kadıköy’de protesto etmek istemişti. Ancak polis, protestoya izin vermeyerek eyleme müdahale etmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve milletvekilleri, sokakta polis ablukasına alınmış, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da ilçe başkanlığından çıkışına bir süre izin verilmemişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Valiliği, Kadıköy’de 87 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadıköy ilçemizde 18.12.2022 Pazar günü HDP organizesinde gerçekleştirilmek istenilen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle bugün Kadıköy ilçemizin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulunan ve aralarında HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu (87) şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.”