İstanbul Üniversitesi öğrencileri Hergele’de Fatih Yaşlı ile buluştu

İstanbul Üniversitesi Hergele Meydanı’nda öğrenciler akademisyen ve soL yazarı Fatih Yaşlı ile düzenlenen söyleşide buluştu.

Pek çok fakülteden ilgi gösterilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Fatih Yaşlı etkinlikte öğrencilerin sorularına cevap verdi. Edebiyat, siyaset ve tarih konularında sorulan sorularda Cumhuriyet, laiklik, yurttaşlık, tarikat ve cemaatler gibi başlıklar ön plana çıktı.

'Tarikat ve Cemaatler, sistemle iç içe geçmiş yapılardır'

Hiranur Vakfı’nın 6 yaşındaki çocuğa "imam nikahı kıyması"na dair soru üzerine Fatih Yaşlı, tarikat ve cemaatlerin Türkiye’de palazlanan gericilikte hem tarihsel süreçte hem de günümüzde bir işlevi olduğunu dikkat çekti. Yaşlı tarikat ve cemaatlerin sadece dergâh çevresinde toplanan birtakım dindar insanlar olarak açıklanamayacağını, bu gerici yapıların şirketleşmiş ve sistemle bağı olan işçi sınıfına karşı örgütlenmeler olarak da yapılandırıldığının altını çizdi.

'Cumhuriyet’in kazanımlarının ileriye taşınması ancak sosyalizmle mümkün'

Cumhuriyet’in 100. yılı, laiklik ve yurttaşlık hakkındaki soruya cevap verirken Fatih Yaşlı, 100 yıl önce Cumhuriyet’in kazanımlarına vurgu yaparak cümlesine başladı. Medeni kanunun gerisine düşülemeyeceğini ifade eden Yaşlı, sözlerine “Ümmetin yerini ulusun alması, tebaanın yerini yurttaşın alması Cumhuriyet’in kazanımlarıdır” şeklinde devam etti. Cumhuriyet’in burjuva karakterli bir devrim olduğunu ifade eden Yaşlı, “Ancak sosyalist bir Cumhuriyet ile bu kazanımların ileriye taşınması mümkün” diyerek sözlerini tamamladı.

'Umut örgütlü gençliğin mücadelesinde!'

Öğrencilerin Fatih Yaşlı'ya yönelttiği son soru ise gençlik hakkında oldu. Fatih Yaşlı’dan ülkedeki ekonomik kriz, geçim sıkıntısı, barınma sorunu ve son açıklanan asgari ücretle birlikte gençlikte biriken öfkeye dair görüşleri istendi. Yaşlı salonda bir araya gelen kalabalığı örnek göstererek soruyu yanıtlamayı tercih etti, “Burada örgütlü ve beraberce hareket eden sizler umudu var ediyorsunuz, üniversitelerdeki büyük baskıya rağmen bir şekilde yaşanan olaylara karşı ses getirmeye çalışıyorsunuz, aksi halde zaten umudun var olması da mümkün değildir, işte işçi sınıfına düşen görev de tam olarak budur” diyerek sözlerini bitirdi.

'Gelenek’ten Geleceğe Boyun Eğmeyenler Hergele’de'

Yaşlı'ya kuvvetli bir alkışla teşekkür eden öğrenciler, toplu fotoğraf çekimi için bir sürpriz hazırlayarak pankart açtılar. “Gelenek’ten Geleceğe Boyun Eğmeyenler Hergele’de” sloganını taşıyan pankartla birlikte öğrenciler ve Fatih Yaşlı’nın toplu fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.