İstanbul Üniversitesi kadın öğrenciler anketi: Yarıya yakını kendini güvende hissetmiyor

Kadın Dayanışma Komiteleri bir süredir yurdun dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Kısa bir süre önce kurulan İstanbul Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi de geçtiğimiz hafta bir anket çalışması düzenledi.

Üniversite öğrencilerinin karşı karşıya kaldıkları cinsiyet temelli sorunları tespit etmek ve birlikte çözüm aramak adına düzenlenen ankete okulun öğrencileri katılım gösterdi. Pandemi koşullarında sınırlı sayıda (112 kişi) öğrenciyle yapılabilen anket sonuçları itibariyle kadınların sorunlarına işaret etmesi bakımından dikkat çekici.

Katılımcıların çoğu 18-23 yaş aralığındaki kadınlardan oluştu. Katılımcılardan, sorunların tespit edilmesi için yöneltilen sorulara cevap vermeleri yanında varsa yorumlarını da eklemeleri istendi.

Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 38'i barındığı yerde veya buraya ulaşırken cinsiyet nedenli çeşitli zorluklar yaşadıklarını ve yine aynı yüzdelik kesim, derslerde öğretim görevlilerinin cinsiyetçi söylemleriyle karşılaştıklarını örneklerle belirttiler. Görünüşüne, davranışlarına ve yaşam tarzına cinsiyeti nedeniyle müdahale edilmeyen ise çok az katılımcı var.

Kampüs içinde kendini güvende hissetmeyenlerin oranı yüzde 40, öğrenim alırken rıza dışı durumlara maruz bırakılanların oranı yüzden 17, işte çalışırken eşitsizliğe uğrayanların oranı yüzde 62. Diğer yandan öğrencilerin yüzde 27’si bu olumsuzluklara tepki vermediklerini belirttiler. Ankete göre, öğrencilerin yüzde 42’si herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yasal haklarını kullanamayacaklarını düşünüyor. Ayrıca, ankete karılan öğrencilerin yüzde 75’i, herhangi bir dayanışma ve mücadele örgütlenmesi içinde olmadıklarını dile getirdiler.

İstanbul Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi’nin yayınladığı raporla ilgili açıklaması ise şöyle:

“Kadın Dayanışma Komiteleri'nin anket sorumluluğunu üstlenmesi; tarifini yapabildiğimiz sorunlarımızın karşısında şekillenecek mücadeleyi işaret ediyor olmasıyla ilgili.

Her ne kadar belirli bir üniversitenin öğrencilerinin cevapladığı bir çalışma olsa da problemlerin, Türkiye'de üniversite öğrencisi kadınların problemleri olduğunu biliyoruz. Sonuçlara baktığımızda yaşadığımız yerde, okulumuzda, arkadaşlarımızla birlikte, ailemizin yanında karşılaştığımız ortak sorunlar olduğunu görebiliyoruz.

Hayatımızın her alanında ortak ve rahatsız ediciliği oldukça yüksek problemlerle mücadele ediyoruz. Memleketin her yerinde karşılaşılan bu tablo üniversiteleri es geçmiyor. Üniversitelerde Kadın Dayanışma Komiteleri'nin bir ihtiyaç haline gelmesi de aslında bu konuyla doğrudan ilişkili.

Yaptığımız çalışmanın sonuçlarını yayınlamakla beraber bu sorunların nedenlerini açacağımız çeşitli bir araya gelişlere, laiklik mücadelesinin neden bizler için önemli bir başlık olduğunu değerlendirerek başlayacağız.

KDK'lar eşitlik ve aydınlanma mücadelesinin bayrağını yükseltmeye devam edecek; memlekette, üniversitelerde...”

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