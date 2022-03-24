İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da 'geleneksel tıp merkezi' açıldı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) açıldı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İÜC-GETAT) Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat merkezde sülük tedavisi, larva tedavisi ve doktor balık tedavisini kullanarak yıllık ortalama 5 bin hastayı tedavi ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Sedef hastalığının tedavisinde bir gün balık tedavisi bir gün larva tedavisi uygulanıyor. Tedavinin ilk ayağı olan balık, sedefin üzerindeki oluşan yaraların kabuklarını topluyor, kabuklar gittiğinde canlı doku ortaya çıkıyor. Tedavinin ikinci ayağında ise tıp dilinde “larva” olarak bilinen kurtçukların salgıları kullanılıyor"

'Geleneksel tıpla ilgili ön yargı var'

Açılış töreninde konuşan rektör Nuri Aydın geleneksel tıpla ilgili ön yargı olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu çok hassas bir mesele özellikle tıpla birlikte alternatif tıpla ilgili şeylerin algıda farklılık oluşturabileceği gibi bir ön yargı var. Ama şu anda tıp alanında kabul görmüş durumda. Aynı zamanda birçok üniversitede geleneksel tıpla alakalı bölümler kuruluyor. Bugün açılışını yaptığımız Merkezimiz inşallah çok daha iyi noktalara ulaşır.”

'Bilimden ve tıptan uzak bu gerici yöntemi üniversiteye aldılar'

Konuya ilişkin soL'a konuşan bir üniversite personeli geleneksel tıp adı altında gerici yöntemlerin üniversitede hastalara uygulandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) meselesini, tıbbi bir yöntem olarak sunulması yalnızca gericilik ya da bilimsellikten uzak bir şey değil aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Daha öncesinde reçetelere hacamat, sülük, kupa gibi bilim dışı uygulamaların yazılması yönünde Sağlık Bakanlığı bir düzenleme yapmıştı. Bilimden ve tıptan uzak bu gerici yöntemleri üniversite bünyesine aldılar. 'Merdiven altı' tabir edilen yerlerde yürütülen bu gerici uygulamalar şimdi de üniversitemizde yer alıyor."