İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Fiyatlandırmada elektrik indirimine dikkat etmek gerekir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirime ilişkin, "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları" dedi.

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Avdagiç, paylaşımında, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak" dedi.

"Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz" ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz" dedi.