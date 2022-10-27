İstanbul Tabip Odası'ndan Şebnem Korur Fincancı'ya destek

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Nergis Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma yürütülen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İTO Başkanı Erdoğan, İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı basın açıklamasında, Fincancı'nın sözlerinin şahsi ifadesi olduğunu ve gözaltının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Erdoğan, "Tarihin her aşamasında ve her koşulda halkın sağlığı ve iyi hekimlik için çalışan, ülkenin demokratik yaşamında vazgeçilmez bir yeri olan TTB gibi köklü bir kuruma yapılan saldırı ve kapatma girişimi demokrasi ve özgürlükler anlamında çok ciddi yıkımlara yol açacaktır" diye konuştu.

Eski TTB Başkanı Gençay Gürsoy da Fincancı'nın TTB Başkanı olarak değil, bilimsel kimliğiyle kendisine gösterilen raporları ve videoları yorumladığını, kurumun itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan ve eski İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez de açıklamalarda bulundu.

Fincancı mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından Şebnem Korur Fincancı adliyeye ardından da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. (AA)