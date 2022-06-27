İstanbul Tabip Odası'ndan Mücella Yapıcı açıklaması

Gezi Davası’nda mahkum edilen ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mücella Yapıcı’ya yapılan kelepçeli muayeneyle ilgili olarak İstanbul Tabip Odası (İTO) açıklama yaptı.

"Hasta mahpusların muayene ve tedavilerindeki ihmallere dair Başhekimliklere ve Cezaevi Müdürlüklerine İstanbul Protokolünü Hatırlatıyoruz" başlıklı açıklamada İstanbul Tabip Odası, "Sn. Ayşe Mücella Yapıcı’nın avukatı tarafından İstanbul Tabip Odası’na iletilmiş olan, sağlık sorunları nedeniyle sevkli olarak götürüldüğü hastanelerde İstanbul Protokolü ve mevcut yasal mevzuata aykırı tutum ve davranışlara maruz kaldığını bildirdiği şikâyet dilekçesine ve basına yansıyan haberlere istinaden odamız Yönetim Kurulu ve Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından gerekli girişimlere başlanmıştır" dedi.

Açıklamada, İTO avukatları ile Mücella Yapıcı'nın bugün bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İstanbul Tabip Odası açıklamasında "Ayrıca 'TTB İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Tutum Belgesi'nin odamız üyeleri ile paylaşılmasına, ilimizdeki Başhekimliklere ve Cezaevi Müdürlükleri’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Ülkemizde hasta mahpusların muayene ve tedavi süreçlerine dair sorunların arttığı bu dönemde sağlık hizmetlerine erişim hakkının en temel insan haklarından olduğunun bilinciyle olası hak ihlallerine yönelik İstanbul Tabip Odası olarak gerekli mesleki sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi kamuoyuna duyururuz" denildi.