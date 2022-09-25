İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı: 'Erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak'

İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. Karı-koca kavramı yerine partnerler kavramını getirmek demektir, Allah muhafaza buyursun erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak demektir" dedi.

Altılı masanın İstanbul Sözleşmesi kararı hakkında konuşan Erbakan, "İktidar olursa ilk işi bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmak olacaklardan bu ülkeye bir hayır gelir mi Allah aşkına" dedi.

Erbakan'ın konuya dair sözleri şöyle:

"İşte Altılı masanın ilk üç gündemi belirlendi. Meclis çoğunluğu elde edilirse ilk bir hafta içinde Siyasi Ahlak Yasası, İstanbul Sözleşmesi ve Strateji Planlama Teşkilatı yasaları çıkarılacak. İstanbul Sözleşmesi demek, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturmak demektir. Karı-koca kavramı yerine partnerler kavramını getirmek demektir, Allah muhafaza buyursun erkek erkeğe, kadın kadına evliliklerin altyapısını oluşturmak demektir. 6'lı masadaki muhafazakar partilere de şaşırıyorum. Nasıl buna razı oluyorsunuz? İktidar olursa ilk işi bu sözleşmeyi yürürlüğe sokmak olacaklardan bu ülkeye bir hayır gelir mi Allah aşkına."