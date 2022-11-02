İstanbul Sözleşmesi, İngiltere’de yürürlüğe girdi

Türkiye’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi, İngiltere’de bir maddesine şerh konularak yürürlüğe girdi. Muhalefet, “göçmen kadınları ev içi şiddetten koruyan” maddeye şerh konulmasını eleştiriyor.

Kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" İngiltere’de 10 yıllık duraksamadan sonra yürürlüğe girdi. İngiltere, Sözleşme’nin “göçmen kadınları ev içi şiddetten korumayı taahhüt altına alan” 59. Maddesine şerh koydu.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiltere hükümetinin, “şerh tavrı” ülkedeki demokratik kitle örgütlerinin tepkine neden oldu.

Uluslararası Af Örgütü İngiltere Şubesi Direktörü Sacha Deshmukh yazılı açıklamasında, hükümetin, kadınları ev içi şiddete karşı korumak için “yeterince adım atmadığını” kaydetti ve “Hükümet sözleşmenin 59. Maddesi’ne sessiz sedasız çekince koyarak, bu ülkede yaşayan en savunmasız durumdaki kadınların bir kısmını, yani göçmen kadınları yüz üstü bırakmaya devam ediyor” dedi.

Eski İçişleri Bakanı Priti Patel bu yıl içerisinde İngiltere’nin sözleşmeyi 59. Madde’ye çekince koyarak onaylayacağını açıkladığında, kadın ve göçmen hakları örgütleri bu karara tepki göstermişti. 80’den fazla örgüt imzaladıkları açık mektupta, kararın göçmen kadınları hayati destekten mahrum bırakacağını ve istismarcı eş ve partnerlere cesaret vereceğini kaydetmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu kararın, ikamet izinlerinin iptal edileceği korkusuyla ev içi şiddet mağduru göçmen kadınları resmi kurumlara başvurmaktan alıkoyacağını söylemişti.

Türkiye çekildi

Türkiye’nin sözleşmeden çekilme kararı, kadın örgütleri ve muhalefetin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı’nın çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davalar Danıştay’da reddedilmişti.