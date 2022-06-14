İstanbul Sözleşmesi davası Danıştay'da sürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Danıştay’da açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Danıştay 10. Dairesi’nde, bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, KESK’e bağlı Tarım Orkam Sen ve baroların başvuruları ele alınıyor.

ANKA'nın haberine göre 3. duruşmaya Danıştay 10. Dairesi’ndeki savcı Aytaç Kurt yerine savcı Nazlı Yanıkdemir'in gelmesi dikkat çekti. Yanıkdemir, Akşener’in İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’a yaptığı başvuruda "İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez" diye mütalaa vermişti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener adına beyanda bulunan İYİP Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin yaratacağı sonuçlar olduğunu belirterek, “İstanbul Sözleşmesi’ni feshedeceği kabul edilirse yarın diğer bir Avrupa Konseyi sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni de feshedeceği gözden kaçırılmamalıdır. Uluslararası sözleşmeleri Cumhurbaşkanı kararı ile feshetme yolu bir kez açıldığında yarın nereye kadar uzanacağını kimse hesaplayamaz. Belki medeni haklarımızı kadınlar olarak kaybetmeye gidecek kararlarla da karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Dava, feshe karşı dava açanların beyanlarıyla sürüyor.

Son olarak 23 Haziran’da ise Kocaeli, Kayseri, Batman, Samsun, Antalya, Ordu, Yalova, Bursa, Muğla baroları ile Ankara Diş Hekimleri Odası’nın başvuruları görüşülecek.