İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılamayan seferler açıklaması

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
İstanbul Şehir Hatları'nın açıklaması şu şekilde:
"Değerli Yolcularımız,
Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
- Üsküdar - Aşiyan
- Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
- Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor)
Anlayışınız için teşekkür ederiz."