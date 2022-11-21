İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılamayan seferler açıklaması

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

Haber Merkezi

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti dolayısıyla Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.

İstanbul Şehir Hatları'nın açıklaması şu şekilde: 

"Değerli Yolcularımız,

Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

  • Üsküdar - Aşiyan
  • Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
  • Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor)

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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