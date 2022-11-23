İstanbul merkezli 4 ilde 'FETÖ' operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen ve "FETÖ üyesi olup Bank Asya’ya para yatırdığı belirlenen" 17 şüpheli belirledi.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin arasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, görevden ihraç edilen 2 polis memuru, 1 ihraç öğretmen ve özel sektör çalışanları olduğu öğrenildi. Şüphelilerin bazılarının "bölge yapılanmaları içerisinde görev aldığı, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüte ait derneklere üye oldukları" ifade edildi.

Bu sabah şüphelilerin İstanbul, Antalya, Osmaniye ve Yalova’daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.