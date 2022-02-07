İstanbul Maltepe'de bir kadına silahlı saldırı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Canay Sokak'ta pazar günü vatandaşlar, bir binadan iki el silah sesi geldiğini duydu.

DHA'nın haberine göre, tersanede çalışan Özal Toroman, özel bir hastanede ebe hemşire olarak çalışan Azerbaycan uyruklu Cemile Toroman ile tartıştı. Özal Toroman önce ikiz kız çocuklarını evin bir odasına kilitledi ve ardından eşine silahla ateş etti. Cemile Toraman yaralanırken, Özal Toroman aynı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakini Döndü I., ''Sese çıktık biz zaten. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler geldi. Yaralı olduğunu gördük... İki tane çocukları vardı. Çocukları aldık biz komşuya bıraktık. Titriyordu çocuklar biz gittiğimizde'' dedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.