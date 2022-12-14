İstanbul Kent Üniversitesi'nde mücadele sonuç vermeye başladı: Çalışanların Ekim maaşı ödendi

İstanbul Kent Üniversitesi çalışanlarının Ekim ayından bu yana maaşlarının ödenmediği öğrenilmişti.

Üniversite yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, akademik ve idari personeline dekanlar aracılığı ile yaptığı açıklamayla maaşların 2 ya da 2,5 ay daha ödenmeyebileceğini duyurmuştu. Üniversite yönetimi bu süreçte eğitimin aksamaması için de akademisyenlerin ve diğer çalışanların "kuruma tam bağlılıkla" iş görmelerini istemişti.

Maaş gaspına karşı bugün üniversite önünde Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi tarafından düzenlenen, Birlik Sendikası ve eğitim emekçileri sendikalarının destek verdiği bir eylem yapıldı.

Yükseköğretim Kanunu’nda 2020'de yapılan değişiklikle, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının ücretlerinin devlet üniversitelerindeki meslektaşlarından düşük olamayacağı hükmünün yasalaştığının hatırlatıldığı açıklamada, İstanbul Kent Üniversitesi de dahil olmak üzere vakıf üniversitelerinin büyük bir kısmının bu iyileştirmeleri yapmamakta direndiği vurgulandı.

Geçtiğimiz yaz aylarında üniversitede öğretim elemanlarının maaşının neredeyse asgari ücret düzeyinde kaldığı belirtilen açıklamada, bu düşük maaşların bile zamanında ödenmemeye başlandığına işaret edildi.

Açıklamada, vakıf üniversitelerinde yaşanan bilumum sorunun, akademik özgürlüklere ve nitelikli bir eğitim hakkına olan saldırının bir parçası olduğu belirtilerek, bütün üniversite emekçileri dayanışmaya çağrıldı.

Mücadele sonuç vermeye başladı

Üniversite emekçilerinin eylem yapılacağını duyurmasının ardından İstanbul Kent Üniversitesi'nin bugün çalışanların Ekim ayı maaşlarını ödediği aktarıldı. Üniversite yönetiminin Kasım ayı maaşlarını da gelecek hafta ödeme taahhütünde bulunduğu bildirildi.