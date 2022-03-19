İstanbul için yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İkar yağışı uyarısında bulundu, 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Sürücülere uyarıda bulunan Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadesini kullandı.

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