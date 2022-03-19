İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Sürücülere uyarıda bulunan Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
SANCAK YILDIZ
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul için yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İkar yağışı uyarısında bulundu, 'Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım' dedi.
Haber Merkezi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilerine göre İstanbul’da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor" açıklamasında bulundu.
Sürücülere uyarıda bulunan Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadesini kullandı.