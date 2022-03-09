İstanbul için 'vortex' uyarısı: Okulların tatil edilmesini talep ettiler

Meteoroloji tahminlerinde bulunan Hava forum sitesi İstanbul’da beklenen kar yağışına ilişkin yeni tahminler yaptı.

"Aybar Kar Fırtınası" adını verdikleri sistemle ilgili yeni paylaşımda, "Aybar İstanbul ve çevresine yaklaştı. 5500 m sıcaklıklarında Avrupa'da Marmara dikkat çekiyor. Tam -42° var. Perşembe ve Cuma yoğun kar yağışları var. İstanbul Havalimanı ilk beyazlayan yerlerden olur. Okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edilmeli. Cumartesi Vortex oluşabilir" denildi.

Vortex nedir?

Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına 'vorteks' deniyor. Vorteks kar yağışı, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.