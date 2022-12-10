İstanbul için lodos uyarısı: Fırtına iki gün etkili olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından İstanbullulara gönderilen SMS'te "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazi zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Twitter hesabından yayınladığı mesajla, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren lodosun etkili olacağını duyurdu. Paylaşımda "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.