İstanbul için kritik uyarı: Su kaynaklarımız azalıyor

İSKİ'nin 22 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 937 bin metreküp, Melen ve Yeşilçay Regülatörleri'nin 1 milyon 437 bin metreküp, barajların doluluk oranının ise 1 milyon 500 bin metreküp olarak açıklamasının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe'den su uyarısı geldi.

Gökçe, "Küresel iklim krizinin etkilerini doğrudan yaşıyoruz. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayını geride bıraktık. Su kaynaklarımız azalıyor" dedi.

Gökçe şu verileri paylaştı:

Önümüzdeki yıllarda 1960 -1990 yıllarına göre hava sıcaklığının kış aylarında 4, yaz aylarında 6 derece artması bekleniyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle yağış miktarının yüzde 12 oranında azalması bekleniyor.

Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4 bin metreküpten 1.346'ya düştü. Bugün “Su stresi olan ülke” konumundayız ve “Su fakiri” olma noktasına ilerliyoruz.

Topraklarımızın yüzde 60’ında su açığı yaşanıyor.

Artan kuraklık ve su stresinin içilebilir su kaynaklarına erişimi azalttığını kaydeden Gökçe, "Tarımsal üretimi düşürüyor, toplumsal sağlığı ve gıda arzı güvenliğimizi etkiliyor" dedi.

"Önümüzdeki yıllarda bu büyük felaketle karşılaşmamak için atılması gereken adımlar var" diyen Gökçe şu paylaşımlarda bulundu:

"Birincisi Türkiye betonlaşma ve yoğun yapılaşmaya dayalı modelden sürdürülebilir kalkınma modeline geçiş yapmalı.

Örneğin bugün İstanbul’un yüzde 24’ü tahrip tehlikesi altında. Türkiye nüfusunun dörtte birinin yaşadığı İstanbul’un ekolojik tüm kaynaklarını tehdit ediyor.

Yalnız Kanal İstanbul projesi su kaynaklarımızın yüzde 29’unu tehdit ediyor. İSKİ raporuna göre

70 milyon m3 su devre dışı kalacak

Avrupa yakasının sularının yüzde 65’i risk altında olacak

Örnekler arttırılabilir. Düzensiz sulama, toprak yapısına ve coğrafi koşullara uygun olmayan ekim yapılması, doğal ve ormanlık alanlarının yapılaşmaya açılarak su toplayan alanların kaybolması gibi birçok nedenle Türkiye hızla kuraklaşıyor."