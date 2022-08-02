İstanbul Havalimanı'nın yemek işi Sedat Peker’in gündeme getirdiği isme verildi

İYİP İBB Meclis Grup Sekreteri ve eski havalimanı muhabiri Ali Kıdık, hiçbir tesisi olmamasına rağmen İstanbul Havalimanı’nın yemek işinin, Sedat Peker’in gündeme getirdiği eski DGM savcısı Engin Baltacı’ya verildiğini açıkladı.

Kıdık, söz konusu şirketin 10 bin kişiye yemek vermesi gerektiğini altını çizerken, “İş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Ali Kıdık’ın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Havalimanı @igairport yemek işi, Sedat Peker’in gündeme getirdiği DGM eski savcısı Engin Baltacı’ya verildi. Hiçbir Tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz’in “Sus payı” ikramiyesi olarak değerlendiriliyor."

Sedat Peker Engin Baltacı için ne demişti?

Ülkücü mafya Sedat Peker, Türkiye'nin "Mesut Yılmaz’ın Macaristan’a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yediği" iddialarıyla çalkalandığı döneme ilişkin Temmuz ayında Deli Çavuş hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.

Peker paylaşımlarda, 5 milyon dolarlık şantaj olayının merkezinde eski DGM savcısı Engin Baltacı’nın bulunduğunu dile getirirken "Baltacı’nın organizasyonuyla serbest kaldığını" dile getirmişti.

Peker "O dönem Mesut Yılmaz’ın yakını olan, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin başsavcısı olan Engin Baltacı’nın organizasyonu ile tahliye edildim" demişti.