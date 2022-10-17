İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce işçi yemekten zehirlendi

İstanbul Havalimanı yemekhanesi yediği yemekten zehirlenen 300'e yakın personel hastanelik oldu. Dün yaşanan olayda zehirlendikleri tespit edilen personellere ilk müdahalenin şirket doktoru tarafından yapıldığı, sonrasında da hastaneye sevk edildikleri kaydedildi.

Airporthaber'in aktardığına göre, TGS, Havaş, THY ve 5M kargo personelinin ağırlıkta olduğu zehirlenme olayı sonrası personellerin rapor aldığı bildirildi.

Öte yandan Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin İstanbul Havalimanı'nı arayarak hasta yoğunluğuna dikkat çekti ve 'başka hastanelere yönlendirin' tavsiyesinde bulunduğu öğrenildi.