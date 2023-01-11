İstanbul Havalimanı'nda cezaevi firarisi yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir yolcuyu durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yolcunun ibraz ettiği Erbil Say adına düzenlenmiş Kuzey Kıbrıs kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit eden ekipler, parmak izi incelemesinde bulundu.

Cezaevinden kaçmıştı

Gerçek isminin Halil Erzek olduğu anlaşılan şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kaldığı İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar ettiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre; hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erzek, polisteki işlemlerinin ardından Marmara Cezaevi'ne konuldu.