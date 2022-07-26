İstanbul Havalimanı metro açılışı yine ertelendi, dört oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattının açılışı için daha önce dört kez verdiği tarihi tutturamamıştı. Bakan Karaismailoğlu, en son mayıs ayında yaptığı açıklamada ilgili metro hattının en geç ağustos ayında açılacağını söylemişti. Karaismailoğlu son yaptığı açıklamayla, bu tarihi eylül sonu-ekim başı sonuna erteledi.

Haber.aero'da yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “Yüz Yüze 100 Gün Programı” kapsamında Kağıthane’de bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, gelecek günlerde bakanlık olarak İstanbul’da 3 metro hattının hizmete açılacağını kaydederek, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının eylül sona doğru açılacağını bildirdi.

Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin de içinden geçecek olan metro hattımızda yine aynı dönemde (eylül sonu-ekim başı) bitirmek için hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy-Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayacağımız hat. Onu da önümüzdeki eylül sonu, ekim başı gibi bitirmeyi hedefledik, devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, diğer hatlarda metro yatırımlarının devam ettiğini kaydederek, yerel yönetimlerin görevinin “vatandaşın hayatını kolaylaştırmak” olduğunu, yolcuların özel aracı bırakıp toplu taşımayı tercih etmesini sağlamak gerektiğini ancak mevcut yönetimin bu konuda başarılı olamadığını anlattı.