İstanbul Halk Ekmek'den zam açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek’in zam yapacağına dair iddialara yanıt veren İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Nama, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da aralık ayı gelmeden 5 TL'ye satılan ekmeğin 7.5 TL çıkabileceğini belirtmiş, ''Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı ev tipi fiyatlardan vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul’da 7,5 TL’nin altında olmaz. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirlerse bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz. İstanbul’daki fırınların yüzde 80’i batak durumda şu an. Günlük un alıyorlar. Her bir fırının faturası korkunç arttı, 40-50 bin TL gelmeye başladı.'' açıklamalarında bulunmuştu.

