İstanbul Erkek Lisesi’nde mezuniyet protestosu: Öğrenciler müdüre sırtını döndü, İl Milli Eğitim Müdürü velilere parmak salladı

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İstanbul’un en köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrenciler, okul müdürü Hikmet Konar’ı sırtını dönerek protesto etti.

Tören için kurulan sahneye çıkan ve cübbeleriyle arkalarını dönen öğrenciler okul marşını söylemeye başladı. Konar konuşmasını ıslık ve yuhalamalarla bitirdi.

Gergin başlayan törende sıra öğrencilere diplomalarının ve başarı belgelerinin verilmesine geldiğinde de protestolar durulmadı.

'Tören bitmiştir, her şeyi toplayın!'

Oda TV'nin haberine göre, dönem birincisine ödülü ve diploması takdim edildikten hemen sonra, protestolara daha fazla dayanamayan okul müdürü tartışmalı bir karar verdi.

Kürsüden mikrofonu alan müdür, "Tören bitmiştir. Her şeyi toplayın!" diyerek mezuniyeti tek taraflı olarak iptal etti.

Mikrofonlar söküldü, öğrenciler kendi törenlerini başlattı

Öğrenciler, mikrofonların söküldüğü, okul bahçesinde kendi törenlerini kendileri başlattı.

Alternatif bir tören düzenleyen mezunlar, sembolik diplomalarını okul yönetiminin değil, sıra arkadaşlarının elinden alarak havaya kaldırdı ve aileleriyle birlikte anı fotoğrafları çektirdi.

Müdürün alanı terk etmesiyle yarım kalan mezuniyet, gençlerin geri adım atmayan duruşlarıyla sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü velilere parmak salladı

Törene katılan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, bahçede bekleyişini sürdüren öfkeli velilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yentür ile aileler arasında tartışma yaşanırken, İl Milli Eğitim Müdürü velilere parmak salladı.

soL'un tören alanından edindiği video

Dua okudu, yuhalamalar eşliğinde kürsüden indi

Okul müdürü ise "Sözlerimi 1947 mezunu hocamın bana yaptığı bir duayla tamamlamak istiyorum" dedi ve ardından sözlerine devam etmeye çalıştı.

Ancak yuhalama, alkış ve protesto arasında Müdürün söyledikleri anlaşılamadı.

10 yıl önce de aynı protesto olmuştu

10 yıl önce yine İstanbul Erkek Lisesi'nde ülke gündemine oturan bir protesto yaşanmış, o dönem de okula atanalı bir yıl olan müdürü öğrenciler yine sırtını dönerek protesto etmişti.

Söz konusu dönem, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okul müdürlerini kendisi atamaya başlaması açısından da önem taşıyordu. MEB'e bazı okulları seçerek “Proje Okul” yapma, öğretmen ve müdürlerini de sınavsız atama hakkı veren yasal düzenleme, dershaneler yasası olarak bilinen 652 sayılı Kanun hükmünde kararname ile yapılmıştı. Yasa MEB’e, Proje Okullar’a öğretmen ve yöneticileri sınavla değil, doğrudan bakan tarafından atama yetkisi veriyordu.