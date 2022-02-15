İstanbul Emniyet Müdürü ile Soylu arasında MOBESE krizi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile yemek buluşmasının MOBESE görüntülerinin sızdırılmasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında gerginliğe neden olduğu iddia edildi. Aktaş konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya da açıklama yaptı.

Halktv.com'dan Seyhan Avşar'ın ulaştığı emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ekrem İmamoğlu'na ait MOBESE görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alınarak servis edildi. Görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız etti. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı. MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" açıklamasını yaptı. "Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" diye sorduğumuz emniyet kaynakları, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile arasının kötü olduğu biliniyordu. Soylu Çalışkan'ı koltuktan almayı başardı, yerine Zafer Aktaş getirildi. İlk dönemlerde "Soylu'nun adamı" olarak anılan Zafer Aktaş'tan Soylu'nun pek memnun olmadığı uzun süredir emniyet kulislerinde konuşuluyordu.