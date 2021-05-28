İstanbul Boğazı yeniden trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı, makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen tankerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden gemi trafiğine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.
Sahile 300 metre kala durdurulan tankerin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alınmıştı.
Tankerin Ahırkapı A Demir Bölgesine demirletildiği, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'nın Kuzey-Güney olarak trafiğe açıldığı belirtildi.