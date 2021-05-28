İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tankerin sürüklenmesi nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.