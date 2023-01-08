İstanbul'da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.
Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
Haber Merkezi
İstanbul'da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.