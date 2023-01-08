İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

 İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşandığı görüldü.

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İstanbul'da Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak