Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.(AA)
Orhan Gökdemir
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Haber Merkezi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Müdürlüğün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.(AA)