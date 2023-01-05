İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Haber Merkezi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Müdürlüğün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.20 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.(AA)