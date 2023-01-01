İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, 06.46 itibarıyla İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın bazı bölgelerinde sis yoğunluğu yaşanıyor.
Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi. (AA)