İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Liberya bayraklı 295 metre boyundaki yük gemisinin, Kolombiya'dan Zonguldak Limanı'na Kurtarma-6 römorkörü refakatinde seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Geminin yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.