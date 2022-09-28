İstanbul Boğazı dümeni kitlenen gemi nedeniyle kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı trafiğinin askıya alındığı bildirildi.

Viva Eclipse isimli dökme yük gemisinin dümenin kitlenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın trafiğe kapatıldığı açıklandı. Yük gemisini kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki Viva Eclipse isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı" denildi.

'Demirleme çalışmaları devam ediyor'

İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen Viva Eclipse isimli dökme yük gemisi demir atmıştır. 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki gemiyi, kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmaları devam etmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü' ne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır.”