İstanbul Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
İstanbul'da beklenen kar yağışı kentte etkili olmaya başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Bazı BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)