İstanbul-Batum uçağı şiddetli yağış nedeniyle başka bir kente indi

Pegasus Hava Yolları'nın, İstanbul'dan Gürcistan'ın Batum şehrine sefer yapan uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Pegasus'un PC310 sefer sayılı yolcu uçağı Batum'daki şiddetli yağış nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi.
Uçağın kaptan pilotu, Rize-Artvin Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek iniş izni istedi.
İznin ardından sabah saatlerinde havalimanına inen uçağın 167 yolcusu, Batum'a gitmek üzere otobüs ve taksilerle Sarp Sınır Kapısı'na götürüldü. (AA)