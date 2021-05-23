İstanbul Arkeoloji Müzeleri depolarındaki çok sayıda eser taşınacak

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çok sayıda eserin kapatılan Atatürk Havalimanı’na taşınacağı ortaya çıktı.

Depoların yanı sıra eserlerin bakımı ve restorasyonunun yapıldığı konservasyon laboratuvarının da müzeden kilometrelerce uzaklıkta bulunan eski havalimanına götürüleceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, bir müze yetkilisi eserlerin kapatılan Atatürk Havalimanı’na götürüleceğini doğruladı. Yetkili, “Bütün depolarımız değil. Böyle bir çalışma var. Şu an çalışma aşamasında. Anormal bir durum değil. Devamlı eser girişi var. Çok dar bir alan var. Depo ihtiyaçları doğal olarak ortaya çıkıyor. Benzer uygulamalar Avrupa’da da var" dedi.

Arkeolog ve müzeci Dr. Şeniz Atik ise “taşınma nedeniyle zaiyatın kaçınılmaz olduğunu” belirtti. Atik, “Dünya çapında önemli bir müzenin yer sorununu çözmek için müzenin bütünlüğünü parçalamak son derece yanlıştır” diye konuştu.