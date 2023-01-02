'Issız ada'ya dönüştü: Günde 40 kişi ziyaret ediyor

İsmi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada adeta ıssız adaya dönüştü. Açıldığı günden bu yana adaya ayın pek çok gününde hiçbir ziyaretçi gitmedi. Bazı günlerde de AKP'li belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurumlarıyla TÜGVA’nın düzenlediği gezilerle insan götürüldüğü öğrenildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre 22 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı (Yassıada) açıldıktan sonra toplam kaç kişi ziyaret etti?” diye sordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Aralık 2022 tarihinde verdiği yanıtta ise “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Mayıs 2020’de ziyarete açılan adayı “bugüne kadar 37 bin 37 kişinin ziyaret ettiğini” açıkladı.

Yani tam 31 ay önce açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı günde ortalama sadece 40 kişi ziyaret etti. Bakanlığın verdiği yanıtta günlük ziyaretçi sayılarının listesine de yer verildi. Listeye göre bazı günler adaya hiçbir ziyaretçi uğramadı.

Bakanlığın listesinde dikkatleri çeken bir başka nokta ise AKP'li belediyelerin adaya insan taşıması oldu. Üsküdar Belediyesi adaya çok sayıda gezi düzenledi. Gezi düzenleyen belediyeler arasında Güngören Belediyesi, Esenler Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi ile Kastamonu Devrekani Belediyesi’nin de yer aldığı ifade edildi.

Öte yandan Adaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul ve Yalova Valiliği, Anayasa Mahkemesi ve Maarif Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı geziler düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı’nın 6 kişilik bir heyetle yaptığı gezi ile Adalar Kaymakamı’nın 7 kişilik bir grupla yaptığı gezi de kayıtlarda yer aldı.