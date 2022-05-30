Israrlı takip sonuç verdi: Gezi’de gazeteci Gökhan Biçici'ye şiddet uygulayan polisler yargılanacak

Gezi Davası’nda gelen ağır cezaların ardından Gezi direnişi ile ilgili bir başka davada da Anayasa Mahkemesi kararıyla yeni gelişmeler yaşadı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararının ardından dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’ye şiddet uygulayan polislerin yargılanmasına karar verdi. Gazeteci Gökhan Biçici, Gezi Direnişi sırasında eylemleri takip ederken polisin şiddetine maruz kalmış; ancak sanık 5 polis ve ilgili ilgili kolluk güçleri hakkında daha önce “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırların aşılması”; “hakaret”; “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçlarından “kovuşturmaya yer yok” kararı verilmişti.

Dokuz8haber'in aktardığına göre İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, verdiği kararda, İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı’nın 2014/79864 - 2021/135880 S.K. sayılı “kovuşturmaya yer yok” kararına karşı yapılan itirazı değerlendirdi ve daha önce İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin “bu karara itirazı reddetmesi”nin Anayasa Mahkemesi’ne götürüldüğünü hatırlattı. Kararda, AYM’nin Gökhan Biçici’ye yönelik şiddet ile “ifade ve basın özgürlükleri ile insan haysiyeti ile bağdasmayan muamele yasağının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğinin tespit edildiği, ancak yeniden başlatılan soruşturmada zamanaşımı süresinin dolması nedeni ile kovuşturmama yoluna gidildiği” belirtildi. Zamanaşımı kararının “usul ve mevzuata aykırı olduğunu” değerlendiren mahkeme, Gökhan Biçici’nin itirazını kabul etti ve “kovuşturmama kararının kaldırılması”na karar verdi. Söz konusu karar, gereği için soruşturma dosyası ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi. Başsavcılığın yeniden hazırladığı iddianame ile İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 30 Haziran günü görülecek.

Gezi eylemleri sürecinde 16 Haziran 2013'de Şişli'de maruz kaldığım polis şiddeti, polisleri cezasızlık kalkanıyla korumaya yönelik tüm çabalara rağmen ısrarlı takibimizin de bir sonucu olarak tam 9 yıl sonra nihayet yargılama konusu oluyor. Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2021'de verdiği hak ihlali kararıyla tekrar başlayan yargılama süreci nihayet davaya dönüştü ve 30 Haziran’da da bana şiddet uygulayan polislerin yargılanmasına başlanacak.