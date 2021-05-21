İsrailli faşist militanlardan itiraf: Artık Naziler bizleriz

İsrailli faşist çeteler, Filistinlilere saldırı amacıyla silahlı milisleri örgütlemek için Telegram gibi anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformları üzerinden örgütlendi. Sesli mesajlar, metinler ve diğer içeriklerin paylaşıldığı Telegram kanal ve gruplarında Hayfa, Bat Yam ve Tiberya, Lydd ve güneyde Beerşeba'daki saldırıların nasıl örgütlendikleriyse açığa çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi kolonilerinden yerleşimciler arasındaki mesajlaşmalar saldırıların İsrailli yetkililerin açık bilgisi ve gizli anlaşmalarıyla koordineli gerçekleşitiğini gösteriyor.

Electronic Intifada'nın çevirdiği WhatsApp ve Telegram mesajlarında çoğu durumda, faşist militanlar İsrailli yetkililerin aktif veya pasif desteğine güvendiklerini belirtiyorlar.

İsrailli araştırma kuruluşları Fake Reporter ve HaBloc, bu gruplardan bazılarının mesajlarını yakaladı ve bulduklarını İsrail polisine "saatli bomba" olarak bildirdi.

Fake Reporter, "Tüm girişimlerimize rağmen aslında çok az şeyin yapıldığını bilmek acı verici" dedi. HaBloc'sa "Yetkililerden hiç kimse bildiklerini inkâr edemez" dedi.

'Artık Naziler bizleriz'

Fake Reporter tarafından yayınlanan grupların ekran görüntülerinde, üyelerin silah türleri hakkında konuştukları ve Filistinlilere saldırmak ve camileri yakmak için nerede buluşacakları için planlar yaptıkları görünüyor. Filistinlilere karşı şiddetli ırkçılık ve kışkırtma eylemleri öncesinde yapılan mesajlaşmalardan birinde şöyle deniyordu:

"Bugün artık Yahudi değiliz, Artık Naziler bizleriz"

The lynch yesterday in Bat-Yam, where a Jewish mob severely beat an Arab man, was organized on one of these telegram groups. One of its members wrote: “ get brass knuckles clubs knives come prepared” ; “kill them one by one.” these groups invite more people to join the attacks. pic.twitter.com/a4xXLUotLf — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) May 13, 2021

"Holon, Bat Yam ve Rişon Lezion'dan insanlar savaşı getirmek için dışarı çıkıyor" başlıklı bir Telegram grubunda geçen söz konusu mesaj İsrail'in geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdığı zaman dilimine denk geliyor. Faşist yerleşimcilerin İsrail yurttaşı Filistinlilere, evlerine ve işyerlerine yönelik son saldırıları öncesinde yapılan mesajlaşmalar doğrudan bu etkinliklerin örgütlenmesine işaret ediyor.

HaBloc tarafından yayınlanan ve görünüşe göre 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde filme alınan videolarda, bazıları "Araplara Ölüm" sloganları atan Bat Yam'daki faşistleri gösteriyor.

12 Mayıs'ta büyük bir yerleşimci güruh bir Filistinliyi arabasından çıkardı ve televizyonda canlı yayınlanırken onu acımasızca dövdü. Kurban Sait Musa, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Musa İsrailli bir gazeteciye "Arap olup olmadığımı sordular, yardıma ihtiyaçları olduğunu düşündüm ve 'Evet, nasıl yardımcı olabilirim?' dedim." şeklinde olayı anlatmıştı.

"Hayfa'daki Araplara Ölüm - Savaş Grubu" başlıklı bir WhatsApp grubundaysa katılımcılara İsrail bayrakları getirmeleri ve maskeli bir şekilde Eski Akka Şehri girişinde buluşmaları talimatı verildi.

165 üyeli "Arapları S*kmek, Afula Şubesi, Araplara Ölüm" başlıklı başka bir WhatsApp grubundaysa, bir çeteci mızrak tabancası fotoğrafı paylaştı. Ayrıca "molotof kokteylleri, bugünün silahı bu" diye yazdı.

Aynı grupta yayınlanan bir videoda, biri iki büyük bıçak tutan iki maskeli adam, "Kafadan bıçaklamalar, bugün terör" diyor.

כואב לדעת שעל אף הנסיונות שלנו, מעט מאוד נעשה בנידון. חלקים בתקשורת אף ענו שאין טעם לסקר התארגנות לפני שיש פשע.



הפשע הוא גם שלהם - חובה היה להתריע, להרתיע ולעצור את זה לפני. pic.twitter.com/I2FFwWdscV — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) May 12, 2021

İsrailli aşırı sağcı çete La Familia üyelerine yönelik bir gruptaki başka bir mesajda, bir kişi Lydd'de bir cami yakılması çağrısında bulunuyor. La Familia, geçen yıl bir kısmı Abu Dabi kraliyet ailesinin bir üyesi tarafından satın alınan futbol takımı Beitar Jerusalem'in kötü şöhretli holigan grubu.

Beitar Jerusalem taraftarları, “Araplara Ölüm” sloganlarının eşlik ettiği Filistin karşıtı saldırılarıyla kötü bir şöhrete sahipler.

13/ תיעוד מהשעה האחרונה. אקדח, אלה, גז. מה שקורה בקבוצות ימין כרגע זה טירוף אחד גדול. מתארגנים לעשרות לינצ'ים pic.twitter.com/VTqWWWqEXZ — HaBloc | הבלוק הדמוקרטי (@HablocOrg) May 13, 2021

'Polis arkamızda'

İsrail'deki Filistinlilerin haklarını savunan bir grup olan Adalah da Filistinlilere yönelik saldırıları koordine eden Yahudi aşırılık yanlıları arasında sesli mesajlar ve iç iletişimleri kamuoyuna servis etti.

Adalah tarafından açığa çıkartılan tüm sesli mesajlar, 13 Mayıs'ta düzenlenen pogrom girişiminin nasıl örgütlendiğini gözler önüne serdi.

Bir İsrailli faşist, diğer aşırı sağcı Yahudi çetecilere sesli mesajında ​​"Polis bize hiçbir şey yapmayacak, bizi destekleyecek ve görmezden gelecektir" diyor.

Söz konusu konuşmalar İngilizce alt yazılı olarak buradan dinlenebilir

Başka bir kişiyse "Kuralların hepsi geçersiz. Her şey yanıyor” diyor.

Bir başkası, "Silahlarla dışarı çıkın, Tanrı bilir ne yapacağınızı" diyor.

Biri başka bir sesli mesaj kaydındaysa "Yitzhar'dan gelenler çoktan geldiler, altı otobüs geldi" deniliyor.

Yitzhar, işgal altındaki Batı Şeria'daki Urif ve diğer Filistin köylerinden çalınan yüzlerce dönümlük arazi üzerine kurulmuş bir yerleşimci kolonisi.

Yitzhar, Filistinlilere, çiftlik hayvanlarına, meyve bahçelerine ve mallarına sık sık saldıran en şiddetli yerleşimcilerden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Gelen takviyeleri haber veren kişi “Altı otobüs 380 kişi, 380 kişi, herkes silahlı kardeşim. Maskeli herkes. Her biri Arapları öldürmek için can atıyor kardeşim. Arapları öldürmek istiyorlar.” diye ekliyor.