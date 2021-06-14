İsrail'in yeni meclis başkanı Cizreli bir Kürt oldu

İsrail'de Yeş Atid partisi üyesi Mickey Levy, İsrail parlamentosu Knesset'in başkanlığına seçildi.

Levy, meclis başkanlığı oylamasında bir önceki başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki Yaakov Margi'yi geride bıraktı.

69 yaşındaki Levy, 2000'lerin başındaki ikinci intifada döneminde Kudüs'te emniyet müdürü olarak görev yapmıştı. Levy, daha sonra İsrail'in Washington büyükelçisinde polis ataşesi olarak görev yaptı. Lev, ileriki dönemde bir otobüs şirketi işletti.

Siyasete 2013 yılında Yeş Atid'e üye olarak giren Levy, yaklaşık iki yıl maliye bakanı yardımcılığı yaptı.

Aslen Cizreli Kürt olan Levy, 2015 yılında Rûdaw’a verdiği röportajda, “Kürt’üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürdistanlı. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk” ifadelerini kullanmıştı.