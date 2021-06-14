'İsrail'in yeni hükümeti, Netanyahu'nun politikalarını sürdürecek'

İsrail Komünist Partisi ve Demokratik Görüş ve Eşitlik Partisi (Hadeş), sağcı Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti kurmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Bennett hükümeti Netanyahu'nun politikalarını sürdürecek" başlıklı açıklamada, Bennett ve sağın liderliğindeki yeni hükümetin tüm güç merkezlerinin yanı sıra Maliye, İçişleri, Adalet, Kalkınma ve İskan Bakanlıklarını kontrol edeceği ve bunun sağ politikaları benimseyecek ve özünde Netanyahu'dan farksız bir hükümetin olacağı anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni hükümetin Filistin meselesini öteleme politikasına devam edeceğine, başta Doğu Kudüs olmak üzere işgal bölgelerinde Yahudi yerleşim yerlerini artıracağına ve bölgeleri ilhak edeceğine işaret edildi. Yeni hükümetin barışın tesisi ve işgalin sonlandırılması adına "tek bir adım atmayacağı" belirtilen açıklamada, bu hükümetin İsrail'de yaşayan Arap halkının haklarını inkar etmeye devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada yeni hükümetin, Bennett'in belirttiği üzere, Arap halkına baskının, evlerin yıkılmasının ve toprağa el koymanın devam edeceği belirtilirken, Arapların olabilecek en küçük alana sıkıştırılacağına işaret edildi.

Yeni hükümetle birlikte, yargının yürütmeye bağlanmaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, İsrail'de kalan demokratik alanın da silineceği belirtildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Irkçılığı ve kan dökmesi kayıtlara giren ve büyük ve doğrudan tehlikeler arz eden Netanyahu'nun iktidardan düşmesi, 1996'da iktidara gelişinden ve 2009'da iktidara dönüşünden bu yana uğruna mücadele ettiğimiz önemli bir hedef. Ancak Netanyahu'dan kurtulmak, Netanyahu'nun politikalarını devam ettiren ve hatta temel meselelerde daha ileri taşıyan hükümeti desteklemek için meşru bir sebep değil.

Güney İslam Hareketi'nin (RAAM) koalisyona ortak olması, Arap yurttaşların ezildiği bu siyasi ortamda, Arap halkının ulusal hak mücadelesini geriye düşürecektir. Daha önceki deneyimler gösteriyor ki, Arap partilerin hükümete veya iktidar partilerinin Arap meclis üyelerine dahil olmaları esasen bir başarıya yönlendirmiyor.

Koalisyon mutabakatları, Arap halkı için herhangi bir iyi haber içermiyor. Özellikle konut ve toprak meselelerinde Ortak Liste'nin son zamanlarda başardıklarının çok gerisine düşülecek. Arap halkının hakları, bütçe alışverişinin bir aracı olamaz."

Açıklamada, İsrail Komünist Partisi ve Hadeş'in işgale ve ırkçılığa karşı olan tüm Yahudi ve Arap güçleri Netanyahu'nun politikalarına ve ötesine karşı mücadeleye çağırdığı belirtildi.