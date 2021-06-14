İsrail'in yeni dışişleri bakanı: Demokratlar bize kızgın, ilişkilerde yeni yol belirlemeliyiz

İsrail'in yeni dışişleri bakanı Yair Lapid, İsrail'in ABD'li Demokratlarla ilişkilerde yeni yol belirlemesi gerektiğini söyledi.

İsrailli diplomatlarla yaptığı görüşmede, bir önceki başbakan Binyamin Netanyahu'nun Demokratlar'la yakın ilişkileri terk ettiğini söyleyen Lapid, "Cumhuriyetçiler bizim için önemli, ancak yalnızca onlar önemli değil. Bildiğiniz gibi karşımızda şu anda bir Demokrat Beyaz Saray, bir Demokrat Senato ve bir Demokrat Kongre var. Ve bu Demokratlar kızgın" dedi.

İsrail'in bir önceki başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi olan bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ortadoğu'daki ortağı" olarak biliniyordu.