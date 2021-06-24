İsrail'in yeni Başbakanı Bennett'ten ilk hamle: Batı Şeria tekrar yerleşimcilere açılıyor

Batı Şeria'daki yerleşim yerlerindeki inşaat planları, altı aydan uzun bir süredir ilk kez İsrail ordusunun Batı Şeria'daki sivil işgal İdaresinin ilgili alt komitesi tarafından onaylandı.

Çarşamba onaylanan planlar aynı zamanda Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki yeni hükümetin 13 Haziran'da kurulmasından bu yana yerleşimlerdeki inşaat planlarının ilk kez onaylandığını ve alt komitenin yedi ay içinde ilk kez toplandığını gösteriyor.

İsrail menşeli yayın oganı Haaretz'in aktardığına göre söz konusu karar az sayıda konut birimi ve Kudüs'ün doğusundaki Ma'aleh Adumim yerleşiminde park ve ticaret merkezi gibi tesisler içeren 31 imar planını içeriyor.

Planların 18'i nihai onay aldı. Siyonistlerin verdikleri isimlere göre Alfei Menashe, Elkana, Havat Sde Bar ve Yitzhar gibi yerleşim yerlerinde inşaat onaylandı.

Söz konusu alt komisyon yerleşim yerlerinde daha küçük imar planlarını onaylamakla yükümlü, daha büyük planlarsa Ocak ayından bu yana toplanmayan Yüksek Planlama Kurulu'ndan geçmek zorunda. Konsey, yerleşim yerlerinde yeni inşaatı en son Ekim ayında 2 bin 800 yeni konuta olur verdiği zaman onayladı.

Arap partileri ve komünistlerden oluşan Ortak Liste ve Hadaş lideri Ayman Odeh, yerleşimlerde inşaatın onaylanmasını sert bir şekilde eleştirdi. Odeh, hükümetin iki haftadan daha az bir sürede yerleşimlerde şimdiden 31 inşaat planı onaylandığına dikkat çekerek Odeh, Naftali Bennett'in yeni hükümetinin oluşmasına destek veren muhalefet partilerini şöyle eleştirdi:

"Sol sağa teslim oluyor ve diplomatik meseleyi bir kenara koyuyor, ancak sağ barış şansını sabote etmeye ve milyonlarca Filistinlinin işgalini, baskısını ve mülksüzleştirmesini derinleştirmeye devam ediyor. Yalnızca işgalin sonu ve adil bir barış her iki halka da eşitlik, demokrasi ve sosyal adalet getirecektir.”