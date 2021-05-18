İsrail'in son saldırıları sonrası en az 52 bin kişi yerinden edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiği açıklandı.

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail saldırılarında 58'i çocuk 197 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber

Filistin Eğitim Bakanlığı: İsrail Gazze'de 20 öğrenciyi katletti