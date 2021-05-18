Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail saldırılarında 58'i çocuk 197 Filistinli yaşamını yitirdi.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İsrail'in son saldırıları sonrası en az 52 bin kişi yerinden edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiği açıklandı.
Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail saldırılarında 58'i çocuk 197 Filistinli yaşamını yitirdi.