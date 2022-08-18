İsrail'in saldırısı sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli yaşamını yitirdi

Batı Şeria’da İsrail güçleri ve Filistinliler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bir Filistinli'nin bu sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın Nablus kentinde çıkan çatışmalarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, söz konusu şahsın silahlı olduğunu ve askerlere ateş açtığını iddia ederken, Filistin bu iddiaları reddetti.

Reuters’ın haberine göre, Yusuf’un Kabri isimli anıt mezarı ziyaret eden Yahudilerin alana girmesi üzerine çatışma yaşandı.

Filistin Kızılayı, dört Filistinli'nin vurulduğunu ve vurulanlar arasındaki 18 yaşındaki bir gencin öldüğünü bildirdi.

Çatışmada en az 30 Filistinli'nin de yaralandığı belirtildi.