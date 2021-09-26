İsrail'in operasyonu sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun düzenlediği gözaltı operasyonlarındaki saldırıları sırasında güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Filistin medyasının aktardığına göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Biddo köyünde çıkan çatışmalarda Hamas üyesi olduğu iddia edilen en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ramallah'ın batısındaki Burkin bölgesinde de benzer çatışmaların yaşandığı kaydedildi. Çatışmalar sonucunda bazı Filistinlilerin yaralandığı belirtildi.

Beytüllahim kentinin güneyindeki Bayt Fajar kasabası ve El Halil'de tutuklamaların gerçekleştiği aktarıldı. Kudüs'ün kuzeyindeki Beit 'Anan'da da çatışmaların yaşandığı ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.