İsrail'in 'Demir Kubbe'si yanlışlıkla kendi savaş uçağını hedef aldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında Mayıs ayında bir savaş uçağının kendi hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından hedef alındığı ortaya çıktı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre 10-21 Mayıs tarihleri arasındaki saldırılar sırasında Demir Kubbe hava savunma sistemi bir İsrail F-15 savaş uçağını yanlışlıkla Hamas roketi olarak tanımlayarak uçağa önleyici füze fırlattı.

Sözkonusu haberlerde önleyici füzenin atılmasının hemen ardından askerlerin yanlışlığı fark ederek füzeyi havada imha ettikleri ileri sürüldü. Haaretz'in haberine göre savaş uçağı bir şarapnel parçasıyla zarar gördü ancak hava üssüne inmeyi başardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın Demir Kubbe'nin Gazze'de Hamas tarafından ateşlenen binlerce füzeye karşılık verdiği sırada meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu Mayıs ayında Demir Kubbe'nin yine yanlışlıkla İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını vurduğu açıklamıştı.