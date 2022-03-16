İsrail’in aradığı mafya lideri, İstanbul’da yakalandı

İsrail’in Interpol vasıtasıyla ‘kırmızı bültenle’ aradığı Omre Oda’nın Türkiye’de olduğu belirlendi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerinin çalışması şüphelinin İstanbul Şişli’de olduğunu tespit etti.

Durum Asayiş Şube Müdürlüğüne iletildi. Asayiş ekiplerince hemen çalışma başlatıldı. Omer Oda’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde kız arkadaşıyla yaşadığı anlaşıldı.

Çok sayıda suçtan aranıyordu

İsrail’de 2017-2019 yılları arasında örgütlü suçlar suçundan aranan Oda, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Omre Oda’nın cinayet, cinayete teşebbüs, kara para aklama, şantaj, suç için komplo kurmak, cinayet şantaj amaçlı kaçırma, patlayıcı madde ile mülkü yok etmeye teşebbüs gibi çok sayıda suçtan arandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.