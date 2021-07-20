İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin Halep bölgesine füze saldırısında bulundu. Suriye hava savunma sistemleri saldırıya karşılık verirken, saldırıda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Halep'in güneyindeki Es-Sefira'da İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırıların hedefinin sözgelimi bölgede bulunan bilimsel araştırma merkezi olduğunu ve tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.